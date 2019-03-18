2019-03-18T12:21:30+03:00
Общество

Общественник из РГО: кировские леса продадут китайской компании на 49 лет

Общественный деятель приедет в наш регион проверить незаконные вырубки
Евгений ДЕМИХОВ
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Общественник хочет посмотреть, как обстоят дела с кировскими лесами. Фото: vk.com/pavel_v_dorogeОбщественник хочет посмотреть, как обстоят дела с кировскими лесами. Фото: vk.com/pavel_v_doroge
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Член Российского географического общества собирается ехать в Кировскую область, чтобы проверить, как обстоят дела с лесозаготовкой. Об этом Павел Пашков, путешественник и писатель, сообщил на своей странице в социальных сетях. В ближайшие две недели он организует экспедицию по лесам региона.

- В этом году правительство Кировской области планирует продать леса на 49 лет с правом продления китайской компании, под вырубки, - сообщил член РГО Павел Пашков. - Причем продать хотят практически все леса, что находятся под властью региона. Я проводил экспедиции по регионам Сибири и Дальнему Востоку, своими глазами видел, какой ущерб нанесли китайские предприятия уникальной экосистеме регионов. Лесовосстановительными работами там никто не занимается.

Путешественник считает: на Вятке пока что еще есть леса и дикие звери, однако вырубки приведут к оскуднению природного богатства региона. Он предполагает, что после вырубки лесов, как это было в Сибири и на Дальнем Востоке, начнут развивать сельское хозяйство, основанное на «чистой химии», которая «убьет» почву.

Пашков собирается не только проверить вырубки и лесозаготовительные предприятия, а также предать огласке всю добытую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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