Метеопредупреждение в Кирове: порывистый ветер и выпадение мокрого снега
В МЧС сообщили о надвигающемся ненастье
До наступления теплых деньков кировчанам придется пережить несколько капризов погодыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Выходные принесут кировчанам не только отдых, но и плохую погоду. МЧС сделало метеопредупреждение: в субботу, 30 марта, в некоторых районах области ожидается ненастная погода.
Прогнозируется выпадение выпадение мокрого снега, а также дожди. На дорогах из-за перепадов температур могут образоваться накаты и гололедица. Кроме того, погода в этот день будет ветреной. Ожидаются порывы до 18 м/с.
А вот на воскресенье синоптики предсказывают потепление и солнечную погоду. 31 марта днем температура воздуха может подняться до +6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU