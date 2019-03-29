Метеопредупреждение в Кирове: порывистый ветер и выпадение мокрого снега

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-29T18:44:23+03:00

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Выходные принесут кировчанам не только отдых, но и плохую погоду. МЧС сделало метеопредупреждение: в субботу, 30 марта, в некоторых районах области ожидается ненастная погода.

Прогнозируется выпадение выпадение мокрого снега, а также дожди. На дорогах из-за перепадов температур могут образоваться накаты и гололедица. Кроме того, погода в этот день будет ветреной. Ожидаются порывы до 18 м/с.

А вот на воскресенье синоптики предсказывают потепление и солнечную погоду. 31 марта днем температура воздуха может подняться до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU