Погода в Кирове: в выходные будет тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-29T09:59:31+03:00

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Скоро «каши» на кировских улицах прибавится. С каждым днем становится все теплее, несмотря на некоторые природные ненастья, которые заставили кировчан, особенно водителей, понервничать.

Сегодня, 29 марта, в Кирове будет пасмурно. Однако это не помешает наступлению плюсовой температуры. Днем в городе воздух прогреется до +3...+4 градусов. Вечером снова незначительно похолодает до 0...+2 градусов. В это же время тучи могут «отступить»: установится переменная облачность. А вот ночью станет еще прохладнее. Столбик термометра опустится до 0...-2 градусов. Небольшой снегопад может пройти ночью.

В субботу, 30 марта, утром температура воздуха будет держаться на уровне 0...-2 градусов, а вот днем потеплеет до +2 градусов. Ночью, по информации сервиса «Яндекс.Погода», температура снова опустится до нуля. На протяжении всего дня ожидаются снегопады. Особенно обильным выпадение осадков будет утром и днем.

Воскресенье, 31 марта, порадует кировчан теплой солнечной погодой. Уже утром небесное светило выглянет из-за облаков и разогреет воздух до 0...+4 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов. Вечером кировчан ждет небольшое похолодание до +2...+3 градусов. Ночью столбик термометра не опустится ниже нулевой отметки. Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU