2019-03-29T09:59:31+03:00
Общество

Погода в Кирове: в выходные будет тепло и дождливо

Хотя зима упрямится, весна наступает
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Из-за активного таяния снега на улицах города образуется много лужИз-за активного таяния снега на улицах города образуется много лужФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Скоро «каши» на кировских улицах прибавится. С каждым днем становится все теплее, несмотря на некоторые природные ненастья, которые заставили кировчан, особенно водителей, понервничать.

Сегодня, 29 марта, в Кирове будет пасмурно. Однако это не помешает наступлению плюсовой температуры. Днем в городе воздух прогреется до +3...+4 градусов. Вечером снова незначительно похолодает до 0...+2 градусов. В это же время тучи могут «отступить»: установится переменная облачность. А вот ночью станет еще прохладнее. Столбик термометра опустится до 0...-2 градусов. Небольшой снегопад может пройти ночью.

В субботу, 30 марта, утром температура воздуха будет держаться на уровне 0...-2 градусов, а вот днем потеплеет до +2 градусов. Ночью, по информации сервиса «Яндекс.Погода», температура снова опустится до нуля. На протяжении всего дня ожидаются снегопады. Особенно обильным выпадение осадков будет утром и днем.

Воскресенье, 31 марта, порадует кировчан теплой солнечной погодой. Уже утром небесное светило выглянет из-за облаков и разогреет воздух до 0...+4 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов. Вечером кировчан ждет небольшое похолодание до +2...+3 градусов. Ночью столбик термометра не опустится ниже нулевой отметки. Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эскобар из Коми: сотрудники МЧС создали межрегиональную схему по продаже наркотиков
Владимир Быков подвел итоги пленарного заседания
28-летний житель Котельнича познакомился с 46-летней женщиной в магазине и в тот же день задушил ее
Кировские депутаты одобрили кандидатуры на должности председателя правительства и вице-губернатора региона
«Не готова строить свою любовь под камерами»: кировчанку, выжившую в бойне под Тверью, пригласили на кастинг «Дом-2»
В центре Кирова 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»
«УРАЛХИМ» начал проводить агротехнические работы на юге России
В Кирове двенадцатилетний мальчик второй раз сбежал из дома
Следком проверит «бесполезный» капремонт пяти домов в Омутнинске
Экс-бухгалтер муниципального учреждения присвоила себе 770 тысяч рублей, повысив лишь на документах зарплаты сотрудников школ
Руководителем областного ГИБДД стал Александр Власов
Кировчане на сороковой день принесли на могилу трехлетней девочки воду и игрушки
МЧС предупреждает кировчан о мокром снеге
Серийный живодер в Мурашах: во дворах прохожие нашли собаку с кровоточащей на шее раной
В этом году водителей автобусов чаще всего ловили непристегнутыми
Кировский дворец творчества молодежи не подходит для организации в нем технопарка
В администрации Кирова заявили о кадровых перестановках
Коммунальщики «вернули» 557 жителям поселка Рудничного 300 тысяч рублей за некачественное отопление
В Кировской области нашли следы прохождения смерчей
«Формирование комфортной городской среды»: власти не задействовали 31 миллион рублей на благоустройство Кирова
«В районах невозможно не нарушать закон»: КСП предлагает передать учет сельского бюджета муниципалитету
За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями
Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда