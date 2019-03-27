«Вятскому моднику» две студентки подарили ноутбук

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-27T15:54:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Не так давно федеральный интернет портал «Инфо-24» по просьбе своих читателей запустил краудфандинг на компьютер для «вятского модника». Деньги СМИ собирает через приложение в «Вконтакте».

«Комсомолке» Виктор Казаковцев рассказал, что несколько лет назад он закончил курсы компьютерной грамотности. На них он пошел для того, чтобы знакомиться с шедеврами мировой живописи. После окончания курсов модник начал ежедневно ездить в библиотеку и пользоваться компьютером за 40 рублей в день.

- Там можно достаточно дешево воспользоваться Интернетом, - говорит Виктор Казаковцев. - В итоге я познакомился со всей мировой живописью, о чем всегда мечтал. Все это я записал себе на три флешки, смотрю у себя дома и не могу наглядеться! Думаю, что полученные знания каким-то образом передаются и в созданных костюмах.

Однако, студентки из Москвы опередили и привезли подарок раньше.

- Приехали две девочки, - рассказывает Виктор Сергеевич. – Одна из ГИТИСА. Другая - из ВГИКа. Говорят, узнали обо мне из Интернета. Привезли всяких яств две сумки. И ноутбук. Говорят, что собирали студенты по 100 рублей деньги. А к ноутбуку еще и модем прилагается, так что я теперь могу пользоваться Интернетом прямо дома! И так интересно и необычно: набрал название фильма – и он тут же на экране появляется.

ИСТОЧНИК KP.RU