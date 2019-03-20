«Вятскому моднику» пользователи рунета собирают деньги на ноутбук

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-20T17:12:50+03:00

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Федеральный интернет портал «Инфо-24» по просьбе своих читателей запустил краудфандинг на компьютер для «вятского модника». Деньги СМИ собирает через приложение в «Вконтакте».

«Комсомолке» Виктор Казаковцев рассказал, что несколько лет назад он закончил курсы по компьютерной грамотности. На них он пошел для того, чтобы увидеть шедевры мировой живописи. После окончания курсов модник начал ежедневно ездить в библиотеку и пользоваться там компьютером за 40 рублей в день.

- Я прошел обучение и затем стал ходить в библиотеку, - рассказал Виктор Сергеевич. - Там можно достаточно дешево воспользоваться интернетом. В итоге я познакомился со всей мировой живописью, о чем всегда мечтал. Все это я записал себе на три флешки, смотрю у себя дома и не могу наглядеться! Думаю, что полученные знания каким-то образом передаются и в созданных костюмах.

- У деда полно словарей, чтобы переводить статьи на английском или японском о современной моде и искусстве (он их распечатывает), это действительно очень любознательный человек, - написал читатель интернет-портала. - Кажется, он вполне заслужил собственный комп у себя дома. Правда, места у деда катастрофически мало: один стол, на котором швейная машинка. Так что лучший вариант для него - ноутбук.

На компактный ноутбук для «вятского модника» требуется всего 25 000 рублей. С таким посылом и начался сбор денег. Пост об этом был опубликован вчера, около шести часов вечера, но на данный момент в благое дело вложился 61 человек, собрали чуть больше 7600 рублей. Люди переводят, кто сколько может: кто - 20 рублей, а кто - и 500. Присоединиться к благотворительной акции можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU