В Магдебургском университете популярны Ломоносов и «вятский модник»

А вы боялись выйти из зоны обыденности и стать ярким, чтобы на вас останавливались взгляды тысячи прохожих? А вот Виктор Казаковцев смог. И он не обращает внимание на шепот: «Смотрите, какой-то сумасшедший идет». И вполне адекватно реагирует на то, что с ним просят сфотографироваться. А виной тому - его необычные костюмы. «Комсомолка» побывала в гостях у человека, ставшего своеобразной визиткой Кирова, - у «вятского модника». Именно так его прозвали в народе.

Каждое утро Виктор Казаковцев, известный многим как «вятский модник», надевает очередной костюм и отправляется на прогулку по городским паркам и скверам. Маршрут всегда разный. Неизменно одно - он всегда заглядывает на набережную Грина: по «параметру очаровательности» это место превосходит все, что пенсионер видел по телевизору и в жизни. Прогулки - днем. Но как только начинает смеркаться, «вятский модник» отправляется к себе домой, в микрорайон Вересники, работать над костюмами.

Стоит отметить, что «вятский модник» живет по своим правилам и в своем личном режиме. Одно из правил - никаких сотовых телефонов! За всю жизнь ни одного не было. Поэтому в гости мы шли на удачу - застанем дома или нет. Застали!

«Модник» украсил окна своего дома интересными фразамиФото: Анна КРЮКОВА

«МАМА ШИЛА МНЕ ТАКИЕ ВЕЩИ, ЧТОБЫ Я БЫЛ НАРЯДНЕЕ ВСЕХ»

Квартира «модника» находится в старом деревянном доме. И здесь сразу он проговаривает свое второе правило: к жилплощади он относится не как к квартире, а как к мастерской. И действительно, и веранда, и комната у Виктора Казаковцева очень плотно, но аккуратно заставлены вещами. На стенах висят картины, на полках и на столе разложены книги, и, конечно же, большую часть пространства занимают наряды. Куда ни посмотри - везде костюмы, плащи, шляпы, трости, зонты и еще множество деталей гардероба.

- Родился я в селе Верхотулье Арбажского района, - рассказывает Виктор Сергеевич. - Отец Сергей Федорович работал кузнецом, а мама Анастасия Федоровна была бригадиром женской тракторной бригады. Она у меня очень любила рукоделие, хотя и всю войну провела за рулем трактора, причем не в современном понимании, а с железными колесами и без кабины. И ей приходилось на нем работать и зимой, и летом.

По словам кировчанина, именно благодаря маме у него и появилась привычка нарядно одеваться. В любую свободную минуту Анастасия Федоровна шила для своего сына рубашки, вязала свитера и носки.

На стенах помещения висят фотографии, картины и предметы гардеробаФото: Анна КРЮКОВА

- Отец разошелся с матерью, когда я еще и не родился, - поясняет «вятский модник». - У него была другая семья. Одно время я пытался крутиться рядом с ним, но он не склонен был к общению. Я и не стал навязываться. Из-за того что я рос в неполной семье, и у мамы, и у меня было уязвленное самолюбие. Поэтому она решила баловать меня лучшими нарядами.

После войны мама Виктора Сергеевича стала работать нормировщицей. Сам кировчанин выучился в сельской начальной школе. Затем семья переехала в районный центр, в Арбаж, где паренек закончил семь классов. В Кирове получил диплом культпросветучилища. Карьеру начинал с должности директора музыкальной школы в Туже (параллельно заочно получал образование в Ленинграде).

- Желание остаться в Ленинграде было, но там работают артисты другого масштаба и уровня развития, - говорит Виктор Казаковцев. - Так что там места сельскому работнику вряд ли бы нашлось, разве что с метелкой где-то бегать. В Кирове устроился работать в заводском клубе. И чувствовал себя полезным человеком. К примеру, на лесобазе в мои обязанности входило организовывать праздничные концерты. При советской власти таких было четыре в год: на первомайский и октябрьский праздники, День лесника и Новогодний праздник. Поскольку я был еще и баянистом, то не только готовил концерты, но также и аккомпанировал.

«БУДЕШЬ РАБОТАТЬ - ЗНАЧИТ, БУДЕШЬ ЖИТЬ»

В последние годы на работе Виктор Сергеевич часто думал о том, что на пенсии он наконец-то сможет отдохнуть. Вот только сидеть без дела оказалось просто невыносимо.

- Я же родился, чтобы жить, а у жизни есть одна форма - трудовая, - с бодростью в голосе отмечает «вятский модник». - Будешь работать - значит, будешь жить. Если будешь памятником, то так можешь сам в памятник превратиться. А именно костюмами я решил заниматься, потому что в 90-е годы в стране объявили демократию. И если же раньше всем нужно было одеваться опрятно, то теперь в почете стало другое слово - «нарядно».

Как только Виктор Сергеевич услышал слово «перестройка», он отправился покупать себе «неказенные вещи». Свой первый необычный наряд «вятский модник» до сих пор помнит в мельчайших деталях.

- Тогда на рынке только-только стали появляться костюмы с претензией на «нарядность», - рассказывает наш герой. - И я купил себе брюки с накладными карманами, которые походили на шаровары из льна, и белую рубашку с тонкими голубыми полосками. На ней еще было что-то вроде погон и тоже накладные карманы.

Мех для костюма «Лауреат» Виктору Казаковцеву подарила незнакомкаФото: Анна КРЮКОВА

10 РУБЛЕЙ ЗА ПЛАЩ

Теперь в коллекции Виктора Казаковцева уже более 30 полностью готовых нарядов, и еще как минимум 30 находятся в разработке. Такое большое количество костюмов «моднику» удалось создать благодаря комиссионным магазинам и добрым людям.

- Пришел я как-то в секонд-хенд и увидел там детские полосатые брюки, - рассказал кировчанин. - Естественно, что они мне малы, но расцветка очень понравилась. Решил все-таки взять, да и стоили они всего 11 рублей. Сшил из этих брюк шорты, и даже еще остался небольшой лоскут ткани. Я этим лоскутом украсил шляпу. Так у меня получился летний комплект. Также я приобрел и интересный плащ всего за 10 рублей. Сначала думал, что буду ходить в нем в лес, но решил украсить вещь узором в виде полос. В итоге я в этом плаще оказался уже не в лесу, а Москве на выставке.

Часто Виктора Сергеевича просто находят на улицах города и передают ему головные уборы и целые костюмы. К примеру, однажды «модника» остановили недалеко от здания бывшего кинотеатра «Октябрь» и предложили взять саквояж. Новое приобретение оказалось кировчанину очень кстати и отлично вписалось в образ «Лауреата».

- Люди дарят мне вещи от чистого сердца, - отмечает модник. - Был у меня 7 декабря день рождения. Я только встал - и вдруг слышу стук в дверь. Ко мне зашел молодой человек и сказал: «Примите, пожалуйста, от меня морскую форму. Я хочу, чтобы вы ее носили».

7 ЧАСОВ НА КОСТЮМ

Всего над созданием образа «модник» работает не более семи часов. За это время кировчанин покупает вещь, подбирает для нее другие детали гардероба и украшает костюм.

- Если я вижу какую-то интересную вещь, то сразу начинаю думать, к какому образу ее можно применить, - рассказал «модник». - Обычно я выхожу и магазина и гуляю рядом с ним, пока не появляется мысль по поводу костюма. Если же это получается, то я покупаю вещь и бегу домой.

Затем Виктор Казаковцев подыскивает к обновке нужную шляпу, ботинки и брюки уже из нужной коллекции. Также кировчанин украшает свой наряд узорами и ленточками и дополняет образ перчатками и кейсами. Однако больше семи часов на костюм у него не уходит.

Большинство шляп для своих костюмов Виктор Сергеевич сделал самФото: Анна КРЮКОВА

Иногда «вятского модника» на создание образов вдохновляют работы различных художников. Специально для того, чтобы познакомиться с творчеством некоторых из них, кировчанин отправился на компьютерные курсы.

- Я прошел обучение и затем стал ходить в библиотеку, - рассказал Виктор Сергеевич. - Там можно достаточно дешево воспользоваться интернетом. В итоге я познакомился со всей мировой живописью, о чем всегда мечтал. Все это я записал себе на три флешки, смотрю у себя дома и не могу наглядеться! Думаю, что полученные знания каким-то образом передаются и в созданных костюмах.

ЗНАЮТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Кстати, кировчане рады не только передать интересные вещи Виктору Казаковцеву, но и просто пообщаться с «модником».

- В среднем (я считал), за день прохожие фотографируются со мной семь раз, а в праздники, бывает, и 77, - смеется кировчанин. - Обычно молодежь реагирует на меня позитивнее, чем старшее поколение. Это связано с тем, что взрослые люди прожили свою жизнь при советской власти.

По словам «вятского модника», к нему проявляют внимание и гости города из Уфы, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. В столице кировчанин уже побывал четыре раза на различных телешоу. Знают Виктора Сергеевича и в других странах.

Кировчане любят делать фотографии с местным «модником»Фото: Анна КРЮКОВА

- Один мужчина подошел ко мне на улице и сказал, что приехал в Киров из Западной Германии в гости к брату, - поделился воспоминаниями «модник». - Сам он работает в Магдебургском университете, где когда-то учился Ломоносов. Мужчина утверждал, что среди студентов в этом университете два самых популярных человека - это «вятский модник» и Ломоносов. Сначала я захохотал и не поверил. Но позднее вспомнил, с какой интонацией он мне об этом рассказывал, и понял, что мужчина говорил правду.

Несмотря на популярность, Виктор Сергеевич живет один. Когда-то он был женат, но на эту тему с журналистами не общается: «слишком уж это болезненное дело». Также у «модника» есть два сына: старший - Николай, младший - Михаил. Со старшим «вятский модник» поддерживает связь.

ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИТ «ВЯТСКИЙ МОДНИК»?

Специально для «Комсомолки» известный кировчанин продемонстрировал свой новый наряд «Миллионер». По словам «модника», в нем он еще не прогуливался по улицам нашего города. Здесь и строгое черное пальто, и изящная трость, красные перчатки, бабочка со стразами, и кейс с ироничной надписью: «Разменяйте мене сорок миллионов». Также Виктор Сергеевич не перестает искать вещи для весеннего образа с возможным названием «Жемчужина Нила». Пока для наряда есть лишь яркая бейсболка, но «модник» мечтает подобрать к ней такие же нарядные брюки и рубаху.

Шубу для нового наряда кировчанину подарила незнакомкаФото: Анна КРЮКОВА

Не забывает Виктор Казаковцев и свои любимые, но уже ставшие привычными для кировчан образы. К примеру, наряд пионера с галстуком и скворечником, костюм учащегося железнодорожного училища, бразильского мачо, «мистера-твистера» и «неформального формалиста». Большинство из этих необычных названий когда-то придумали для костюмов прохожие.

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Почти каждый кировчанин однажды встречал на улицах города «вятского модника». В необычных нарядах и с гордой улыбкой, Виктор Казаковцев гуляет по паркам и скверам, охотно фотографируется и общается с прохожими. В преддверии весны Виктор Сергеевич продемонстрировал «Комсомолке» свои демисезонные наряды (подробности)