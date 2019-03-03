«Вятский модник» рассказал, сколько стоят его костюмы

Почти каждый кировчанин однажды встречал на улицах города «вятского модника». В необычных нарядах и с гордой улыбкой, Виктор Казаковцев гуляет по паркам и скверам, охотно фотографируется и общается с прохожими. В преддверии весны Виктор Сергеевич продемонстрировал «Комсомолке» свои демисезонные наряды.

МИЛЛИОНЕР

Костюм с этим названием появился в гардеробе кировчанина совсем недавно. Главный его атрибут - шуба, досталась «вятскому моднику» абсолютно бесплатно.

А образ «на миллион» обошелся всего в 1600 рублейФото: Анна КРЮКОВА

- Я часто бываю в благотворительном комиссионном магазине «Спасибо», так как там большой ассортимент, - поясняет Виктор Казаковцев. - И однажды продавцы мне сказали: «Просим вас принять в дар эту шубу». Я поблагодарил их за подарок, а уже через неделю пришел к ним в новом наряде. В магазине сказали, что шуба смотрится на мне, как на миллионере. Так я и назвал этот костюм.

Кейс для нового наряда также достался моднику совершенно бесплатно. А вот шапка для костюма у кировчанина уже была. Он приобрел ее этой осенью в секонд-хенде всего за 100 рублей. Стоимость красных перчаток кировчанин вспомнить не смог. Зато рассказал об истории появления брюк для наряда.

- 7 декабря прошлого года мне исполнилось 72 года, - рассказал Виктор Сергеевич. - Утром просыпаюсь и слышу стук в дверь. Заходит молодой мужчина, говорит: «Виктор, я на море служил, и у меня остался флотский костюм. Я его сейчас не надеваю, вот прими его, пожалуйста. Он передал мне и рубашку, и бескозырку, и вот эти брюки. Мужчина о себе почти ничего не рассказал, знаю, только что его зовут Олег.

После того как костюм был почти готов, модник сам сделал для него тросточку и купил бабочку с украшениями из граненого стекла за 500 рублей. Самой дорогой частью костюма стали шнурованные ботинки. Они обошлись кировчанину в 1000 рублей. Эту обувь Виктор Сергеевич надевает и с другими костюмами.

СЧИТАЛКА «КП»

Шапка - 100 рублей.

Ботинки - 1000 рублей.

Бабочка - 500 рублей.

Брюки, трость, кейс, шуба - бесплатно.

Итого:1600 рублей.

ЛАУРЕАТ

Козий мех для наряда «Лауреат» жителю города передали во время съемок передачи на одном из телеканалов. Его передала для модника женщина, которая пожелала остаться неизвестной. Мехом кировчанин украсил свой плащ, купленный еще 10 лет назад за 150 рублей. Шляпу для будущего комплекта Виктор Сергеевич создал из подручных материалов.

Мех для этого образа моднику передали после съемок телепередачиФото: Анна КРЮКОВА

- Я обратился к своему соседу, который работает на мебельном производстве, - рассказал модник. - Попросил, чтобы он привез мне полметра какого-нибудь материала. А он принес для меня целых два метра! Из них я и сделал несколько головных уборов. Шляпу для этого костюма я обернул самоклеящимися обоями.

Тросточку мужчина приобрел у частников, торгующих старыми вещами, всего за 20 рублей. Ботинки и брюки использовал те же, что и от предыдущего костюма.

СЧИТАЛКА «КП»

Плащ - 150 рублей.

Трость - 20 рублей.

Ботинки - 1000 рублей.

Шляпа, кейс, брюки - бесплатно.

Итого:1170 рублей.

ШАХМАТНЫЙ КОРОЛЬ

Комплект «Шахматный король» модник создал себе после покупки плаща стоимостью всего в 10 рублей. Вещь была с дыркой на боку, поэтому и стоила так дешево. В ней кировчанин планировал ходить за грибами и ягодами. Дома решил обклеить плащ полосками, и он стал очень даже нарядным. Затем модник создал для него шляпу, тросточку и трубку. Белую рубашку приобрел в секонд-хенде за 30 рублей. Красный галстук был у жителя города еще со времен советской власти в 1983-1984 году. Тогда он стоил не более двух рублей. Очки обошлись жителю города в 70 рублей.

Образ Шахматного короля - самый дорого, а все из-за уникального саквояжаФото: Анна КРЮКОВА

Брюки шились в ателье также в советские годы. Тогда модник заплатил за них около семи рублей. По нынешним деньгам, это примерно тысяча рублей. Кейс, купленный 30 лет назад, обошелся кировчанину в 30 рублей (или в три тысячи в современное время).

СЧИТАЛКА «КП»

Плащ - 10 рублей.

Белая рубашка - 30 рублей.

Очки - 70 рублей.

Галстук - около 1000 рублей.

Кейс - около 3000 рублей.

Ботинки - 1000 рублей.

Шляпа, тросточка, трубка - бесплатно.

Итого: 5 110 рублей.

СПРАВКА «КП»

«Вятский модник» родился в селе Верхотулье Арбажского района. Отец Сергей Федорович работал кузнецом, а мама Анастасия Федоровна была бригадиром женской тракторной бригады на машинно-тракторной станции. Именно благодаря маме у него и появилась привычка нарядно одеваться. В любую свободную минуту Анастасия Федоровна шила для своего сына рубашки, вязала свитера и носки.

После окончания школы поступил в культпросветучилище в Кирове. Затем работал директором музыкальной школы в Туже и в это же время заочно получал образование в Ленинграде. После обучения модник вернулся в Киров, где долгое время работал завклубом на кировской лесобазе. Когда Виктор Сергеевич вышел на пенсию, он стал заниматься созданием костюмов.