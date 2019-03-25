Мать, оставившую пятерых детей дома, собираются лишить родительских прав

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-25T15:14:54+03:00

30-летняя женщина на несколько часов заперла пятерых своих детей и ребенка знакомой в квартире на ночь. Фото: социальные сети

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30-летнюю мать, которая ночью оставила своих пятерых детей одних в запертой квартире, могут лишить родительских прав. Как сообщили в администрации города Кирова, к женщине поздно вечером пришла ее знакомая, позвала отдохнуть. Горе-мать согласилась. Приятельницы уложили своих детей спать, после чего ушли отдыхать, заперев детей одних в квартире.

- Многодетная мать, которая подозревается в оставлении детей в опасности, в течение двух лет состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и остальных органах системы профилактики, - пояснили в городском управлении опеки и попечительства. - Специалисты служб системы профилактики регулярно посещают данную семью, оценивают условия проживания детей, проводят профилактические беседы с матерью. Также информация о состоянии детей и положении дел в семье регулярно поступает из органов здравоохранения. В систематических пьянках мать не была замечена, в плане бытовой обстановки минимальные условия для детей были созданы. В то же время в данной квартире социальные работники нередко фиксируют беспорядок и антисанитарию. По словам самой женщины, это первый случай, когда она решила уйти из дома ночью, оставив детей без присмотра.

Несмотря на полное осознание того, что дети, находясь долгое время одни, могут пострадать, женщина все же ушла из дома.

Учитывая ненадлежащее исполнение многодетной матерью родительских обязанностей, в данный момент управление опеки и попечительства ведет сбор документов на лишение родительских прав, - пояснили в ведомстве. - В свою очередь многодетная мать подала заявление с просьбой вернуть ей всех пятерых детей.

В отношении знакомой многодетной матери, которая в этой же квартире оставила и своего ребенка, органы опеки и попечительства примут меры.

ИСТОЧНИК KP.RU