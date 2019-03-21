2019-03-21T16:14:42+03:00
Общество

В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке

Кировчане сообщают, что это сделала бабушка ребенка
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчане не будут восстанавливать мемориал, потому что уверены: его снова уберут. Фото: vk.comКировчане не будут восстанавливать мемориал, потому что уверены: его снова уберут. Фото: vk.com
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Игрушки, цветы и фотографии приносили к дому на Щорса, в котором трагически погибла малышка. 21 марта кировчане в группе памяти девочки сообщили, что стихийный мемориал убрали.

- Игрушки увезла бабушка, - пишут в соцсетях. - Она приезжала ночью.

Кировчан расстроил тот факт, что мемориал не простоял 40 дней с момента смерти. Кое-кто предложил восстановить памятное место. На это другие пользователи отвечали, что его уже восстанавливали один раз.

Напомним, что кировчане стали приносить игрушки и цветы, узнав о смерти трехлетней девочки, которую мать оставила одну дома на несколько суток. Недавно горе-родительница частично признала свою вину в смерти дочери. Сейчас девушка дожидается окончания следствия в СИЗО.

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

ИСТОЧНИК KP.RU

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