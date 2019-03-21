В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке
Игрушки, цветы и фотографии приносили к дому на Щорса, в котором трагически погибла малышка. 21 марта кировчане в группе памяти девочки сообщили, что стихийный мемориал убрали.
- Игрушки увезла бабушка, - пишут в соцсетях. - Она приезжала ночью.
Кировчан расстроил тот факт, что мемориал не простоял 40 дней с момента смерти. Кое-кто предложил восстановить памятное место. На это другие пользователи отвечали, что его уже восстанавливали один раз.
Напомним, что кировчане стали приносить игрушки и цветы, узнав о смерти трехлетней девочки, которую мать оставила одну дома на несколько суток. Недавно горе-родительница частично признала свою вину в смерти дочери. Сейчас девушка дожидается окончания следствия в СИЗО.
В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи
ИСТОЧНИК KP.RU