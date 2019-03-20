В Кировской области закрыли шесть ледовых переправ

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-20T13:07:36+03:00

Переправы выдерживали вес не только легковых авто, но и большегрузов Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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Зимние трассы через реку Вятку в селе Вишкиль Котельничского района и селе Русский Турек уржумского района закрыли 20 марта 2019 года. Проезд по ледовым переправам начали запрещать с 15 марта. На данный момент не действуют шесть из восьми дорог.

- Толщину на каждой переправе регулярно замеряют, - сообщают в ГУ МЧС Кировской области. - На данный момент готовятся к закрытию последние две переправы в селе Цепочкино Уржумского района и в поселке Лебяжье.

Напомним, что в этом году в Кировской области было открыто восемь переправ. По ним могли передвигаться большегрузы.

ИСТОЧНИК KP.RU