В Кировской области закрыли шесть ледовых переправ
Скоро запретят движение на двух оставшихся
Переправы выдерживали вес не только легковых авто, но и большегрузовФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Зимние трассы через реку Вятку в селе Вишкиль Котельничского района и селе Русский Турек уржумского района закрыли 20 марта 2019 года. Проезд по ледовым переправам начали запрещать с 15 марта. На данный момент не действуют шесть из восьми дорог.
- Толщину на каждой переправе регулярно замеряют, - сообщают в ГУ МЧС Кировской области. - На данный момент готовятся к закрытию последние две переправы в селе Цепочкино Уржумского района и в поселке Лебяжье.
Напомним, что в этом году в Кировской области было открыто восемь переправ. По ним могли передвигаться большегрузы.
ИСТОЧНИК KP.RU