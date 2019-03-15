В Кировской области закрыли первую ледовую переправу через Вятку
Все восемь дорог через реку Вятку сейчас контролируются МЧС. Толщину льда на каждой регулярно измеряют. 15 марта 2019 года закрыли первую переправу Кировской области, которая находится в Котельниче. Грузоподъемность этой трассы составляла пять тонн. Она связывала город с микрорайоном Затон.
- Остальные переправы пока действуют, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Однако на следующей неделе планируется закрыть еще одну, а к концу марта перестанут действовать все остальные.
Напомним, что в Кировской области действовали переправы через Вятку в восьми населенных пунктах: селе Гоньба Малмыжского района, поселке Лебяжье, селе Русский Турек Уржумского района, селе Тюм-Тюм Уржумского района, селе Цепочкино Уржумского района, городе Котельниче (закрыта), селе Вишкиле Котельничского района и селе Сорвижи Арбажского района.
ИСТОЧНИК KP.RU