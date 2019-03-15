2019-03-15T11:44:04+03:00
Общество

В Кировской области закрыли первую ледовую переправу через Вятку

К концу марта запретят движение на остальных трассах
Евгений ДЕМИХОВ
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Ледовые переправы через главную реку области начинают закрывать. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиЛедовые переправы через главную реку области начинают закрывать. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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Все восемь дорог через реку Вятку сейчас контролируются МЧС. Толщину льда на каждой регулярно измеряют. 15 марта 2019 года закрыли первую переправу Кировской области, которая находится в Котельниче. Грузоподъемность этой трассы составляла пять тонн. Она связывала город с микрорайоном Затон.

- Остальные переправы пока действуют, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Однако на следующей неделе планируется закрыть еще одну, а к концу марта перестанут действовать все остальные.

Напомним, что в Кировской области действовали переправы через Вятку в восьми населенных пунктах: селе Гоньба Малмыжского района, поселке Лебяжье, селе Русский Турек Уржумского района, селе Тюм-Тюм Уржумского района, селе Цепочкино Уржумского района, городе Котельниче (закрыта), селе Вишкиле Котельничского района и селе Сорвижи Арбажского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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