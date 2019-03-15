Суд отказал СКР в аресте депутата, представляющего Кировскую область в Госдуме

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-15T18:05:29+03:00

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Ленинский суд Екатеринбурга отказал следственному комитету России в ходатайстве об аресте чиновника. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.

- Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, - передал журналист слова судьи Надежды Ханкевич.

Напомним, что депутата Госдумы Вадима Белоусова, представляющего Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области, подозревают в получении взятки в размере порядка трех миллиардов рублей. По версии следствия, он с другими соучастниками получили эти денег за общее покровительство одного крупного холдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU