Суд отказал СКР в аресте депутата, представляющего Кировскую область в Госдуме
Вадима Белоусова подозревают в получении взятки 3,25 миллиардов рублей
Следователи ходатайствовали об аресте чиновникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ленинский суд Екатеринбурга отказал следственному комитету России в ходатайстве об аресте чиновника. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.
- Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, - передал журналист слова судьи Надежды Ханкевич.
Напомним, что депутата Госдумы Вадима Белоусова, представляющего Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области, подозревают в получении взятки в размере порядка трех миллиардов рублей. По версии следствия, он с другими соучастниками получили эти денег за общее покровительство одного крупного холдинга.
ИСТОЧНИК KP.RU