Взятка три миллиарда рублей: СКР просит суд арестовать депутата Госдумы от Кировской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-15T16:34:23+03:00

Вадим Белоусов не признает свою вину

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15 марта чиновника вызвали в Ленинский суд Екатеринбурга для допроса и избрания пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России просит суд арестовать его.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката депутата, его подозревают в получении взятки в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей холдинга «Автобан».

По информации агентства, депутат Вадим Белоусов свою вину не признает.

Напоминаем, что он представляет в Госдуме Кировскую область, Удмуртию и Тамбовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU