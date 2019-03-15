Взятка три миллиарда рублей: СКР просит суд арестовать депутата Госдумы от Кировской области
Вадим Белоусов не признает свою вину
Следственный комитет России подал ходатайство об арестеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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15 марта чиновника вызвали в Ленинский суд Екатеринбурга для допроса и избрания пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России просит суд арестовать его.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката депутата, его подозревают в получении взятки в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей холдинга «Автобан».
По информации агентства, депутат Вадим Белоусов свою вину не признает.
Напоминаем, что он представляет в Госдуме Кировскую область, Удмуртию и Тамбовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU