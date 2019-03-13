Алмазный бизнес: кировчанка отдала деньги мошенникам из Новосибирска за трудоустройство

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-13T12:21:38+03:00

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Жительница Кирова в поисках трудоустройства столкнулась с нечистыми на руку людьми. 47-летняя кировчанка разместила резюме на сайте объявлений. Накануне Международного женского дня ей позвонили.

- Звонивший представился сотрудником фирмы по добыче алмазов, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Он сказал, что организация готова принять ее на работу. Для этого нужно было только оплатить госпошлину и медицинскую страховку.

«Представитель фирмы» продиктовал номер телефона, на который нужно было перечислить десять тысяч рублей. Женщина «повелась» на уловку мошенника и отправила деньги.

Работу кировчанка так и не получила, поэтому обратилась в полицию. Силовики выяснили, что номер телефона, на который были перечислены средства, зарегистрирован в Новосибирской области.

В последнее время случаи дистанционного мошенничества участились. Недавно жительница Кировской области лишилась денег, продавая свой дом. «Покупательница» выманила у нее данные банковской карты и списала с нее 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU