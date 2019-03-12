Кировчанка хотела продать дом и отдала деньги мошеннице из Перми

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-12T08:51:40+03:00

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Жительница Фаленок дала объявление о продаже в интернете. На него-то и наткнулась злоумышленница из Перми. 32-летняя женщина позвонила по указанному номеру в объявлении.

- Она сообщила о том, что хочет купить дом, - рассказали в прокуратуре Фаленского района. - В разговоре женщина убедила продавца сообщить персональные данные банковской карты. В результате она перевела 20 тысяч рублей со счета потерпевшей на свой электронный кошелек.

Злоумышленницу вычислили. Вскоре женщину будут судить по статье «Кража». За это ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU