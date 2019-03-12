2019-03-12T08:51:40+03:00
Происшествия

Кировчанка хотела продать дом и отдала деньги мошеннице из Перми

Женщина продиктовала данные своей банковской карты
Евгений ДЕМИХОВ
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Злоумышленница узнала данные банковской карты и перевела деньги на свой счетЗлоумышленница узнала данные банковской карты и перевела деньги на свой счетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Фаленок дала объявление о продаже в интернете. На него-то и наткнулась злоумышленница из Перми. 32-летняя женщина позвонила по указанному номеру в объявлении.

- Она сообщила о том, что хочет купить дом, - рассказали в прокуратуре Фаленского района. - В разговоре женщина убедила продавца сообщить персональные данные банковской карты. В результате она перевела 20 тысяч рублей со счета потерпевшей на свой электронный кошелек.

Злоумышленницу вычислили. Вскоре женщину будут судить по статье «Кража». За это ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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