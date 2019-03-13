2019-03-13T10:17:38+03:00
Происшествия

На чепчанина упала снежная глыба: пострадавшего увезли в больницу

Сейчас выясняется степень тяжести травм
Евгений ДЕМИХОВ
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Снег упал с крыши дома, когда мимо проходил пенсионерСнег упал с крыши дома, когда мимо проходил пенсионерФото: Алексей Гмызин
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Снежная глыба сорвалась с крыши дома на проспекте Мира, 7, когда мимо него проходил 65-летний житель Кирово-Чепецка. Этот инцидент, произошедший 11 марта, наблюдали прохожие, они же вызвали «скорую».

- Мужчину доставили в больницу, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Сейчас проводится проверка. Мы устанавливаем все обстоятельства случившегося и степень тяжести травм, полученных мужчиной.

Напомним, что этот случай не первый. Недавно троих работников школы наказали за то, что на ученика упал снег с крыши. Ребенок не получил серьезных травм, однако следователи все же завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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