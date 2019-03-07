За падение снега на 9-летнего мальчика наказали троих работников школы № 45

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-07T15:26:09+03:00

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29 января на 9-летнего мальчика упал снег с крыши школы № 45. К счастью, травмы ребенка оказались не столь серьезными. Однако следователи завели уголовное дело, чтобы проверить все обстоятельства ЧП.

В мэрии поделились подробностями этой истории. 29 января тренер вместе с группой детей возвращались в школу, в это время крышу здания чистили от снега. Сотрудник, следивший за работами на крыше, остановил их на расстоянии от школы. Однако один из детей побежал ко входу в раздевалку, в этот момент с козырька на него и упал снег.

- К дисциплинарному взысканию привлекли директора школы, инженера по технике безопасности и педагога дополнительного образования, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На следующий день в школе прошли внеплановые инструктажи по технике безопасности. Кроме того, школу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU