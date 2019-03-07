2019-03-07T18:06:04+03:00
Происшествия

Житель Котельнича отделался штрафом за разбитые бутылки в магазине

Мужчина выплатит 12 тысяч рублей штрафа
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина разбил товары на сумму 20 тысяч рублейМужчина разбил товары на сумму 20 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Котельниче завершен судебный процесс над 34-летним местным жителем. 19 ноября 2018 года мужчина устроил дебош в местном супермаркете: он взял с витрин восемь бутылок шампанского и поочередно бросил их в другие витрины. В итоге мужчина разбил не только эти бутылки, но и другие товары и продукты. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - При этом бутылки в его руках были расценены как оружие. Однако мужчина ранее не был судим, а нанесенный магазину ущерб он возместил. Поэтому суд прекратил уголовное дело и в итоге оштрафовал его на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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