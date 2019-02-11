2019-02-11T12:46:08+03:00
Происшествия

В Котельниче посетитель магазина разбрасывал бутылки шампанского

Ущерб превысил 20 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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В итоге было уничтожено несколько бутылок алкоголя и продукты, а также повреждено оборудование. Фото: times.com.uaВ итоге было уничтожено несколько бутылок алкоголя и продукты, а также повреждено оборудование. Фото: times.com.ua
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19 ноября 2018 года в алкомаркет на ул. Вятской города Котельнича зашел 34-летний местный житель. Мужчина «из хулиганских побуждений» взял с полок восемь бутылок шампанского и бросил их прямо в витрину с другими спиртными напитками. В итоге было уничтожено несколько бутылок алкоголя и продукты, а также серьезно повреждено торговое оборудование.

- Материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Кировской области. - Уголовное дело завели по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», при этом бутылки шампанского, которыми он разбил витрину, были расценены как оружие. 34-летний мужчина возместил магазину весь ущерб, однако дело уже передано в суд для рассмотрения.

Напомним, на днях жительница Кирово-Чепецка купила в супермаркете тушенку с шерстью внутри. Фотографии необычного товара были опубликованы в соцсетях, а комментаторы гадали, что это: хвост коровы, мышь или нечто неизвестное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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