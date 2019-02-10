2019-02-10T13:19:04+03:00
Общество

В Кирово-Чепецком супермаркете женщина купила тушенку с шерстью

Продукт из «настоящего мяса по ГОСТУ» был куплен по акции
Елизавета Захарова
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Тушенка с омерзительным сюрпризом. Фото: vk.com/podslushano_chepetskТушенка с омерзительным сюрпризом. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk
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Еще одному жителю нашей области попался продукт с сюрпризом. В этот раз жительница Кирово-Чепецка купила акционную тушеную говядину не известного производителя. Но вскрыв дома упаковку на поверхности обнаружила «инородное тело».

- Акция недели в супермаркете, - написала в комментариях женщина. - Хотела приготовить детям с гречей. Сразу же выбросила. Наверное на производстве в банку попало сразу с шерстью.

До сих пор в комментариях чепчане гадают чем же может быть это инородное тело. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk

До сих пор в комментариях чепчане гадают чем же может быть это инородное тело. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk

Фотографии испорченного продукта она разместила в социальных сетях. В комментариях чепчане стали предполагать, что это ухо или хвост коровы, а может и вовсе мышь.

Напомним, что на этой неделе был подобный случай с покупателем кильки. В контейнере с рыбой кировчанин нашел огромного морского таракана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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