2019-03-07T10:35:44+03:00
Происшествия

Кировчанин незаконно продавал шпионское оборудование

Мужчина уже признал свою вину в преступлении
Александр ЧАРУШИН
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Против мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжаетсяПротив мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжаетсяФото: Елена КАРЛИНА
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Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что в октябре 2018 года житель города Кирова занимался продажей шпионского оборудования. Мужчина продал устройство «очки спорт» со встроенными устройствами аудио- и видеозаписи. Специальная экспертиза подтвердила, что эти очки являются «средством для негласного визуального наблюдения и документирования».

- Возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств», - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Мужчина уже признал свою вину в преступлении, расследование продолжается.

Ранее другой житель Кирова продал незнакомцу часы-будильник с встроенным подслушивающим устройством. Его взяли с поличным во время передачи товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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