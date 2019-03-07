Кировчанин незаконно продавал шпионское оборудование
Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что в октябре 2018 года житель города Кирова занимался продажей шпионского оборудования. Мужчина продал устройство «очки спорт» со встроенными устройствами аудио- и видеозаписи. Специальная экспертиза подтвердила, что эти очки являются «средством для негласного визуального наблюдения и документирования».
- Возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств», - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Мужчина уже признал свою вину в преступлении, расследование продолжается.
Ранее другой житель Кирова продал незнакомцу часы-будильник с встроенным подслушивающим устройством. Его взяли с поличным во время передачи товара.
ИСТОЧНИК KP.RU