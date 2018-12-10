2018-12-10T17:41:42+03:00
Происшествия

Кировчанин продал незнакомцу часы-будильник с подслушивающим устройством

За продажу шпионского оборудования ему грозит четыре года тюрьмы
Елизавета Захарова
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В часы-будильник были встроены подслушивающие и записывающие устройстваВ часы-будильник были встроены подслушивающие и записывающие устройстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирове мужчина продал незнакомцу часы-будильник, обустроенные шпионскими оборудованием. Все это время за ним следили сотрудники следственного комитета.

Дело было осенью. Рядом с торгово-развлекательным центром кировчанин нашел покупателя: неизвестный ему мужчина согласился купить «с рук» часы-будильник. Однако, он не знал, что в устройстве встроено шпионское оборудование. Часы были оборудованы техникой для записи аудио и видео.

Вся сделка проходила под контролем правоохранительных органов. После совершения «купли-продажи» кировчанина задержали.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине грозит четыре года лишения свободы.

Расследование дела продолжается: причины и обстоятельства преступления устанавливаются.

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