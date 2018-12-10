Кировчанин продал незнакомцу часы-будильник с подслушивающим устройством
В Кирове мужчина продал незнакомцу часы-будильник, обустроенные шпионскими оборудованием. Все это время за ним следили сотрудники следственного комитета.
Дело было осенью. Рядом с торгово-развлекательным центром кировчанин нашел покупателя: неизвестный ему мужчина согласился купить «с рук» часы-будильник. Однако, он не знал, что в устройстве встроено шпионское оборудование. Часы были оборудованы техникой для записи аудио и видео.
Вся сделка проходила под контролем правоохранительных органов. После совершения «купли-продажи» кировчанина задержали.
Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине грозит четыре года лишения свободы.
Расследование дела продолжается: причины и обстоятельства преступления устанавливаются.