В Кирове пропал 40-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-06T18:29:29+03:00

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Двое суток назад в Кирове пропал 40-летний мужчина. Дмитрий Пичугин вышел из дома 4 марта около 13.00 часов, с тех пор о его судьбе нет данных. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск мужчины.

- Дмитрий ростом 176 сантиметров, очень полного телосложения, - указано в ориентировке. - Волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Дмитрий был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черную вязаную шапку и черные ботинки.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любые данные о судьбе Дмитрия Пичугина.

ИСТОЧНИК KP.RU