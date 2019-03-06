Кировчанин продает раритетный «Москвич» за 500 тысяч рублей
На известном сайте объявлений продается «Москвич» 1961 года выпуска. Житель Кировской области просит за раритетное авто 500 тысяч рублей. По словам владельца, он «накатал» на этом «Москвиче» около 1 тысячи километров, а последние 15 лет машина хранилась в гараже.
Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru
- Машина гаражного хранения, почти в оригинале, есть много «родных» запчастей, - указано в объявлении. - Состояние «завел - поехал». Не гнилая. Чистая продажа, но не исключаю и обмен.
Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru
Раритетное авто хранится в Белой Холунице. Автор объявления подчеркивает, что эта машина «для души» и «для ценителей».
Ранее в Кирове продавались и другие редкие предметы: старинный телескоп из латуни и коллекция пивных пробок.
ИСТОЧНИК KP.RU