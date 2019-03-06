2019-03-06T15:37:15+03:00
Авто

Кировчанин продает раритетный «Москвич» за 500 тысяч рублей

По словам владельца, машина находится в состоянии «завел - поехал»
Александр ЧАРУШИН
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Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ruМашина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru
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На известном сайте объявлений продается «Москвич» 1961 года выпуска. Житель Кировской области просит за раритетное авто 500 тысяч рублей. По словам владельца, он «накатал» на этом «Москвиче» около 1 тысячи километров, а последние 15 лет машина хранилась в гараже.

Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru

Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru

- Машина гаражного хранения, почти в оригинале, есть много «родных» запчастей, - указано в объявлении. - Состояние «завел - поехал». Не гнилая. Чистая продажа, но не исключаю и обмен.

Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru

Машина хранится в гараже в Белой Холунице. Фото: avito.ru

Раритетное авто хранится в Белой Холунице. Автор объявления подчеркивает, что эта машина «для души» и «для ценителей».

Ранее в Кирове продавались и другие редкие предметы: старинный телескоп из латуни и коллекция пивных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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