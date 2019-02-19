В Кирове продают старинный телескоп за 600 тысяч рублей
Объявлением уже заинтересовались несколько кировчан
Раритетный предмет сделан из латуни. Фото: youla.ru
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На одном из популярных сайтов объявлений продают настольный старинный телескоп. Владелец раритета, житель города Кирова, предлагает приобрести его за 600 тысяч рублей.
- Винтажный телескоп, - указано в объявлении. - Выдвижной. Если почистить, будет блестеть. Материал - латунь.
Отметим, что объявление просмотрели более 600 человек, 6 из них добавили старинный телескоп во вкладку «избранное».
Ранее кировчанам уже предлагали купить нильского крокодила за 40 тысяч рублей, а за коллекцию пивных пробок просили 450 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU