В Кирове продают старинный телескоп за 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-19T12:01:38+03:00

Объявлением уже заинтересовались несколько кировчан

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На одном из популярных сайтов объявлений продают настольный старинный телескоп. Владелец раритета, житель города Кирова, предлагает приобрести его за 600 тысяч рублей.

- Винтажный телескоп, - указано в объявлении. - Выдвижной. Если почистить, будет блестеть. Материал - латунь.

Отметим, что объявление просмотрели более 600 человек, 6 из них добавили старинный телескоп во вкладку «избранное».

Ранее кировчанам уже предлагали купить нильского крокодила за 40 тысяч рублей, а за коллекцию пивных пробок просили 450 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU