2019-03-06T13:45:13+03:00
Происшествия

Поджигателем домов в центре Кирова оказался ранее судимый пироман

Мужчину обвиняют в 4 поджогах и 2 покушениях на поджог
Александр ЧАРУШИН
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Несколько семей остались без крова по вине кировского пиромана. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской областиНесколько семей остались без крова по вине кировского пиромана. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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В Кирове завершено расследование уголовного дела о массовых поджогах домов. Напомним, 20 августа полицейские задержали мужчину, который поджег дровяник у частного дома на улице Сплавной и был пойман с поличным, огонь удалось потушить. Во время расследования выяснилось, что этот же мужчина 6 августа поджег постройки на улицах Хлыновской и Пролетарской. 15 августа обвиняемый выпил и поджег пристрой к жилому дому на улице Блюхера - тогда, напомним, сгорели три квартиры.

- Преступником оказался кировчанин 1959 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ранее он был судим в Республике Коми за поджог музея и освободился лишь в июле 2018 года. Всего он обвиняется в 4 поджогах и 2 покушениях на поджог. Материалы дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» переданы в суд для рассмотрения.

Ранее мы рассказывали историю о страшном пожаре, случившемся в Кирове под Новый год. Пенсионерку срочно увезли в больницу, а спустя час ее муж и сын погибли в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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