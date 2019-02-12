«Мы без тебя, бабушка, тут умрем»: кировскую пенсионерку забрала скорая, а через час при пожаре в ее квартире погибли муж и сын

«ПОХОРОННЫЙ КОМЕНДАНТ»

Капитолина Петровна живет в доме на Северо-Садовой уже несколько десятилетий. Больше сорока лет она работала заведующей местного детского сада. Жили они с соседями, по сути, большой семьей: все друг друга знали, друг за друга горой стояли.

- Мы здесь в деревне живем: все друг про друга знаем, - рассказывает соседка Галина, которая и обратилась в «Комсомолку» за помощью. - А Капитолина Петровна никогда никому не отказывала и всегда всем помогала, ее даже называли «похоронным комендантом». Кто-нибудь умрет, а она всегда и средствами, и организацией, и добрым словом поможет. Столько на ее веку людей умерло... А тут и с ней горе такое случилось...

Сейчас в этой комнате все: и склад для вещей и инструментов, и кухня, и гостинаяФото: Елизавета Захарова

Сама Капитолина Петровна в черной кофте сидит в кресле, окруженном вещами, которые удалось спасти и которые принесли ей соседи после пожара: здесь и закоптившиеся кастрюли, и банки с кухни, и связанные баулами почерневшие вещи, ящики с документами. Женщина не в силах говорить. Она сидит и тяжело дышит, лишь иногда переводит заплаканные глаза на тебя, а потом снова смотрит в пространство.

- Петровна, давай сегодня без слез, - успокаивает ее соседка, поглаживая по руке. - Тебе нельзя. Давай, успокойся.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛИСЬ В ДВЕРЯХ

- Я заболела 29 декабря: гипертония, или как там ее, - дрожащим голосом начала Капитолина Петровна. - Все лежала, ходить не могла. Но как-то не до этого было в Новый год. Потом оправилась. А 3 января совсем мне плохо стало: в обморок упала. Дед меня еле-еле откачал… - утирая слезы, продолжает. - Вызвали скорую. Они приехали, давление померили: высокое. Взяли анализ на сахар, а его уровень зашкаливает! Больше тридцати. Сказали, что повезут в больницу.

Даже после капитальной уборки всей квартиры, следы пожара остались: обугленная дверь в ванную...Фото: Елизавета Захарова

Оставлять женщину дома было опасно: уровень сахара был очень высоким, гипертония, сердце больное. Капитолина Петровна стала собирать вещи в больницу. В это время и сын домой вернулся. Врачи взяли сумки, пенсионерка пошла к двери, а в коридор вышли ее мужчины.

- Куда же ты, бабушка, от нас поехала? Мы же без тебя умрем тут, - сказал ей в дверях дед.

Через час их квартиру охватило пламя. Отец и сын погибли от угарного газа.

ДОЛГИЕ ПОИСКИ ОЧАГА

Как после сообщили в МЧС, пожар начался в 11.14. К счастью, в это время многих жильцов дома не было: кто на даче, кто в магазинах, а соседка Галина уехала на кладбище.

- Нам рассказали, что пожар заметили не сразу, - продолжает Галина. - Дом заволокло черным дымом, со второго этажа он поднялся вверх. В одной из квартир сидели женщина и маленький ребенок. Когда дым дошел и до них, то девушка выбежала на балкон и стала кричать, звать на помощь. Она рассказала, что было такое ощущение, что пол плавится. Я приехала где-то через полчаса после того, как все началось.

Некоторое время вместо выбитого пожарными окна была натянута пленка. Фото: предоставлено героем публикации

Через несколько минут после начала пожара к дому на Северо-Садовой приехало сразу несколько машин МЧС. Пожарные ринулись на пятый этаж: стали выводить людей, искать очаг огня. Но ничего не было видно: везде был только густой черный дым. Ни одного языка пламени.

- Наши соседи сами пытались выйти на улицу, - рассказывает Галина. - Они выходили из квартир и сталкивались лоб в лоб на лестничной клетке: из-за черного дыма ничего нельзя было разобрать. Держась за руки они из последних сил спускались на улицу. Одна жительница рассказывала, что на площадке в дыму кто-то неожиданно схватил ее за руку. Они пошли вместе, но потом этот человек, ослабев, рухнул. Она пыталась его вытащить, но в клубах дыма не могла даже найти его тело.

В большой комнате сгорело почти все. Вещи, которые там теперь лежат, принесли соседи и близкие Капитолины Петровны. Фото: предоставлено героем публикации

С БАЛКОНА УПАЛ ПОЖАРНЫЙ

Пожарные поднялись наверх и спускались с пятого этажа, просматривая все помещения: вскрывали входные двери, выводили оставшихся на улицу.

Когда очередь дошла до квартиры Капитолины Петровны, спасатели поставили лестницу к ее балкону. Один из сотрудников спецподразделения стал взбираться по ней, но в попытке залезть на балкон не удержался и рухнул вниз.

- К этому спасателю сразу подбежали медики, положили на носилки, надели «ошейник» и унесли, - рассказывает соседка Галина. - Потом сказали, что с ним все в порядке и ничего его жизни не угрожает. Потом все же пожарные попали в эту квартиру и нашли лежавшего на полу Владислава, а в другой комнате - упавшего с кресла Николая.

От копоти пришлось отмывать даже подъездФото: Елизавета Захарова

Мужчин сразу же вынесли на лестничную площадку и стали реанимировать. Но было поздно: они задохнулись угарным газом и стиролом, выделяющимся при горении потолочной плитки из пенопласта.

Муж Капитолины Петровны сидел на кухне под системой вентиляции. Домочадцы предполагают, что отравляющие пары втянулись в вентиляцию, а потом их скопление вышло как раз на кухне.

Владислав, как обычно, сидел в гостиной комнате. Оттуда-то и начался пожар. Мужчина пытался спастись, но концентрация отравляющих веществ в его организме была слишком высока: он упал, отойдя всего три шага от дивана.

Кажется, что фотография испорчена, но это угольные стены и потолокФото: Елизавета Захарова

«МЫ МОЛЧАЛИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ»

- Когда это все случилось, мы решили, что Капитолине Петровне рассказывать об этом нельзя: не дай Бог, что случится, - смотря на свою подругу, продолжила Галина. - Мы стали сами готовиться к похоронам. У нее остались дочь с мужем, они сейчас занимаются ремонтом. Внуки еще есть и правнуки. После тушения к нам подошли спасатели и сказали, что лучше повременить с вестями. И предложил помощь их специально обученный психолог. Договорились через четыре дня поговорить, а 7 января позвонили спасателю. А он в ответ, что никто нам не поможет, мол, рапортовать надо было заранее.

В пресс-службе МЧС пояснили, что в штате регионального министерства числится всего два специально обученных психолога и выезжают они только на чрезвычайные ситуации региональные или федеральные.

- Так как у нас психологов так мало, то и помочь они бы не смогли, несмотря на написанный рапорт, - пояснили ситуацию в ведомстве. - Поэтому пожарный неверно проинформировал родственников. Единственное, что они могли сделать, - это попросить работающего в больнице, где лежала пострадавшая, психолога или психотерапевта, чтобы они поговорили с ней, подготовили ее.

- Оказывается, об этом знали все, - тихо начала говорить Капитолина Петровна. - Даже в больнице весь персонал был в курсе трагедии. Они меня прокапали каким-то успокоительным, чтобы рассказать мне о случившемся. Слишком поздно я об этом узнала. За два дня до похорон.

Похороны состоялись 9 января. Гроб сына не открывали. Капитолину Петровну выпустили из больницы на два часа. А потом вновь увезли на машине в поликлинику.

ОН ВСЕГДА КУРИЛ НА БАЛКОНЕ

Как только зять Капитолины Петровны узнал о пожаре, сразу же прибежал.

- Только я подошел к дому, меня пожарные сразу же спрашивают: курил ли Владик или дед, - отвечает Александр. - Я и ответил, что всю жизнь курил. Все об этом знали, что тут молчать-то. За это они и зацепились. Да еще кто-то со двора сказал, что якобы он лежал пьяный на диване и курил, вот и начался пожар. Понятно, что он мог быть выпившим: у нас вся страна в эти дни пировала. Но даже в таком состоянии он никогда не курил лежа. Всегда выходил на балкон. Или же открывал дверь туда, садился на край дивана и курил. А тут дверь была закрыта.

А в комнате для электрощитка висит паутина проводовФото: Елизавета Захарова

- Не может быть такого, чтобы за полчаса-час от одной сигареты вспыхнула вся квартира! - перебила Галина. - Когда Саша пришел, то тут от настенного ковра остался маленький клочок, а напольный палас сгорел только в углу. Такого же не может быть от сигареты. Саш, скажи!

- Знаете, я еще когда пришел и спасатели стали разбираться, что да как, - продолжает зять Капитолины Петровны, - ко мне подошел один и говорит: «Может, они просто хозяйке надоели? Вот она и подожгла квартиру, а сама в больницу уехала?» Ох, как жаль, что я фамилию его не запомнил!

- Не мог мой сынок стать причиной пожара, ну, не мог! - сквозь слезы говорит пенсионерка. - Почему не могут сказать, что именно послужило причиной пожара?! Зачем осквернять моего Владислава? Дом старый, проводка на ладан дышит!

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В оперативной сводке на сайте МЧС Кировской области о пожаре на Северо-Садовой сказано немного: начался в 11.14. В квартире площадью 50,4 квадратных метра обгорели два «квадрата пола», стена площадью четыре квадратных метра, шесть «квадратов» потолка, а также диван, мебельная фурнитура, постельные принадлежности. Большая часть имущества закоптилась. Пожар тушили 44 человека. На место ЧП приехало 10 единиц техники. Однако официальной причиной пожара так и остается «неосторожность при курении».

ПРОСТО «СПАСИБО»

За все время Капитолине Петровне передали очень много вещей (от постельного белья до мебели), принесли и деньги.

- Как только произошла эта трагедия, я стала ходить по подъездам и просить, чтобы помогли, кто чем может, - подчеркнула Галина. - Как-никак все Капитолину знали. Кто-то давал пятьсот рублей, кто-то - больше. Бывало, что в один день дадут, а на следующий день решат, что для такого горя этого мало, и еще приносят. Одна соседка вообще десять тысяч сразу в конверте принесла. Я все это складывала в отдельный конверт и отдавала дочери Капитолины. Так и насобирали на похороны.

- Если вы все-таки будет публиковать эту историю, - робко, утирая слезы, заговорила Капитолина Петровна, - можете передать от меня «спасибо»? Я хочу поблагодарить всех, кто мне помог вещами, деньгами... Спасибо вам! Здоровья и счастья! - ее голос вновь дрогнул.

ПРОБЛЕМА ГЛУБЖЕ

Сейчас в квартире Капитолины Петровны ремонт. Дочь с мужем и соседи отмыли от сажи стены, потолок. Побелили стены в гостиной. Спальню в первую очередь полностью обновили: теперь там натяжной потолок, обои, новая мебель, старые, но постиранные вещи у секретера лежат огромной горой. А на тумбочке у дивана стоят две фотографии с черными лентами в уголке, стакан с церковными свечками и цветы.

Это единственная комната в квартире, где можно жить. Туалет, ванную, кухню, гостиную, коридор еще ремонтируют. Через месяц-другой Александр закончит ремонт. Квартира станет как новенькая. Но жизнь Капитолины Петровны никогда не войдет в прежнее русло.

Огромные трещины нельзя даже зашпаклевать, только прикрыть обоямиФото: Елизавета Захарова

Да и весь многоквартирный дом ремонтом не обновить. Как призналась Галина, в доме на Северо-Садовой жить страшно! В комнате, где стоит электрический щиток, из проводов сплетены лианы в человеческий рост, затянутые тенетами. На стенах, потолках и полу тянутся трещины. В подвале земля обваливается из-под бетонных столбов. Фундамент осел сантиметров на тридцать.

А в подвале под бетонными сваями проваливается фундамент и грунтФото: Елизавета Захарова

Дом стоял в программе по капитальному ремонту на 2043 год. Однако из-за плачевного состояния комиссия пришла к выводу, что ремонтировать надо раньше, и поставила на 2019 год. А в конце прошлого года присвоили новый статус: ограниченно-работоспособное техническое состояние. А ответы от властей на многочисленные вопросы жильцы дома не могут получить.

Так и живут, заклеивая обоями трещины в стенах и боясь, что рано или поздно дом просто рухнет.

А в других квартирах на потолке и стенах огромные трещины — следы некогда «аварийного состояния дома»Фото: Елизавета Захарова

КОМПЕТЕНТНО

Статус «ограниченно-работоспособное техническое состояние» означает, что у здания есть дефекты, крены, повреждения, которые не снижают стойкость здания, но опасности внезапного разрушения, потери устойчивости, опрокидывания не несут. Эксплуатация здания или сооружения возможна, но лишь при постоянном контроле его состояния или ряда работ по усилению конструкций, фундамента.

СКАЗАНО

- Доследственная проверка была проведена, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области. - Уголовное дело не возбуждено, так как криминала нет: официальная причина пожара - неосторожность при курении.