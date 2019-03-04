В суд ушло дело заключенного, сломавшего нос сотруднику колонии
Следователи завершили расследование уголовного дела против заключенного, напавшего на сотрудника колонии. Напомним, мужчина отбывает срок в исправительной колонии поселка Лесного в Верхнекамском районе. Вечером 2 октября он, будучи в ШИЗО, вел себя неадекватно и в конце концов ударил одного из сотрудников кулаком по лицу.
В Кировской области заключенный сломал нос сотруднику колонии.Видео: пресс-служба СУ СК России по Кировской области
- Сотрудник ИК получил перелом костей носа, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Дело уже передано в суд.
Похожее ЧП произошло и в поселке Восточном Омутнинского района. 54-летнюю заключенную будут судить за нападение на сотрудницу учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU