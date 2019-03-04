2019-03-04T14:10:44+03:00
Происшествия

В суд ушло дело заключенного, сломавшего нос сотруднику колонии

Собрано достаточно доказательств вины мужчины
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина вел себя неадекватно в камере ШИЗО. Фото: скриншот с видеоМужчина вел себя неадекватно в камере ШИЗО. Фото: скриншот с видео
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Следователи завершили расследование уголовного дела против заключенного, напавшего на сотрудника колонии. Напомним, мужчина отбывает срок в исправительной колонии поселка Лесного в Верхнекамском районе. Вечером 2 октября он, будучи в ШИЗО, вел себя неадекватно и в конце концов ударил одного из сотрудников кулаком по лицу.

В Кировской области заключенный сломал нос сотруднику колонии.Видео: пресс-служба СУ СК России по Кировской области

- Сотрудник ИК получил перелом костей носа, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Дело уже передано в суд.

Похожее ЧП произошло и в поселке Восточном Омутнинского района. 54-летнюю заключенную будут судить за нападение на сотрудницу учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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