В Омутнинске заключенную осудят за нападение на сотрудницу колонии

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-14T16:30:30+03:00

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В колонии поселка Восточного Омутнинского района заключенная под стражу 54-летняя женщина напала на сотрудницу колонии. Инцидент произошел после требования подготовиться к личному досмотру. Женщина решила пренебречь правилами, после чего напала на силовика и ударила ее по лицу.

- Во время следствия заключенная признала свою вину, - рассказали в Следкоме по Кировской области. - В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» направлено в суд для рассмотрения.

Уроженку Башкортостана направили в колонию за совершенное преступление. Ее приговорили на пять лишения свободы по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».