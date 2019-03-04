В Кировской области обвалилась крыша жилого дома
Кровля просела под массой снега
Расселять жильцов пока не планируют. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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Вчера, 3 марта, в городе Яранске обрушилась часть крыши жилого дома. ЧП Произошло на переулке Энтузиастов, пострадало трехэтажное здание. Предположительно, причиной обрушения могла стать снежная масса, скопившаяся на крыше дома: под тяжестью снега кровля могла не выдержать и обвалиться.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кировской области, во время ЧП никто не пострадал. Обвал не задел жилые квартиры, расселение не требуется.
Напомним, ранее в Яранске обвалилась и крыша детского садика. Причиной происшествия также стал снег, накопившийся на кровле здания.
ИСТОЧНИК KP.RU