Ночью в Кировской области просела крыша садика

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-19T09:25:30+03:00

Местные жители утверждают, что здание давно нуждается в ремонте

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В Яранском детском саду «Петушок» обвалилась крыша. Об этом местные жители рассказали в сообществе «Здравствуй, Яранск», там же были опубликованы фотографии с места ЧП. В комментариях пользователи утверждали, что здание садика уже долгое время является «проблемным»: летом в заведении ремонтировали крышу и одну из стен.

- Хорошо отремонтировали, дешево, - делятся мыслями пользователи. - Вот и результат, крыша обвалилась! Кто подрядчик?

Однако в местном управлении образования подчеркивают, что ситуация не является критической.

- В ночь на 18 февраля в детском саду «Петушок» просела кровля, - рассказала «Комсомолке» начальник управления образования Яранского района Галина Безденежных. - Предположительно, ЧП произошло из-за большой массы скопившегося на крыше снега. Угрозы жизни и здоровью детей нет, однако группа, над которой и просела кровля, временно закрыта. Все ее воспитанники переведены в другие группы. Планируем до 25 февраля решить проблему с крышей здания.

ИСТОЧНИК KP.RU