Двое кировчан пытались сбыть килограмм наркотиков через «закладки»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-28T12:26:09+03:00

Запрещенные вещества были привезены в наш регион из Санкт-Петербурга

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В Вятских Полянах завершился суд над 21-летним местным жителем и его 25-летним приятелем. Установлено, что в мае 2018 года один из молодых людей купил в Санкт-Петербурге более килограмма наркотика растительного происхождения. Затем он перевез наркотики в Вятскополянский район и хранил в своей квартире. Его подельник получил часть партии запрещенных веществ, расфасовал их по пакетам и разложил по «закладкам» - специальным тайникам.

- В мае 2018 года деятельность молодых людей была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, в том числе по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере».

Одного из подельников приговорили к 7 годам тюрьмы, другого - к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Ранее в Кирове был задержан 26-летний местный житель. Он столкнулся с патрулем Росгвардии и попытался сбежать, по пути выкинув в сугроб пакет с неизвестным веществом. Молодого человека подозревают в хранении наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU