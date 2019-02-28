2019-02-28T12:26:09+03:00
Происшествия

Двое кировчан пытались сбыть килограмм наркотиков через «закладки»

Запрещенные вещества были привезены в наш регион из Санкт-Петербурга
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Подельники отправятся в колонию строгого режимаПодельники отправятся в колонию строгого режимаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Вятских Полянах завершился суд над 21-летним местным жителем и его 25-летним приятелем. Установлено, что в мае 2018 года один из молодых людей купил в Санкт-Петербурге более килограмма наркотика растительного происхождения. Затем он перевез наркотики в Вятскополянский район и хранил в своей квартире. Его подельник получил часть партии запрещенных веществ, расфасовал их по пакетам и разложил по «закладкам» - специальным тайникам.

- В мае 2018 года деятельность молодых людей была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, в том числе по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере».

Одного из подельников приговорили к 7 годам тюрьмы, другого - к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Ранее в Кирове был задержан 26-летний местный житель. Он столкнулся с патрулем Росгвардии и попытался сбежать, по пути выкинув в сугроб пакет с неизвестным веществом. Молодого человека подозревают в хранении наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская полиция нашла дистанционного мошенника из Самары
Житель Шабалинского района ударил ножом знакомого за отказ купить алкоголь
Игорь Маковский: «Мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение в 20 регионах нашей ответственности, но и помогаем справиться с последствиями снегопадов коллегам из соседних областей»
«Безумные шляпники» не могут вернуться в Россию из-за опасной обстановки в Индии
В Кировской области завершился сезон охоты
Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы на набережной Грина
Директор кировской фирмы обманула КТК на миллион рублей
Двое кировчан «избили» банкомат за то, что тот не вернул карту
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Кировчанин сыграет за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
В Кирове пройдет «Оскар Фест»
В Кировской области построят 606 тысяч «квадратов» жилплощади в 2019 году
Прокуратура через суд заставит кировскую УК очистить крыши 74 домов
В Кирово-Чепецке пропал четырнадцатилетний подросток
В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ
Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку