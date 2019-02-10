Росгвардейцы задержали кировчанина, подозреваемого в хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-10T13:31:43+03:00

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На улице города Кирова росгвардейцы поймали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков. Задержание произошло около десяти часов вечера 2 февраля.

В субботу сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицу Орджоникидзе. Росгвардейцы обратили внимание на молодого человека, который при виде их машины, выкинул что-то в сугроб и побежал прочь.

Подозрительного кировчанина задержали, пакетик с неизвестным содержимым отправили на экспертизу. А неработающего мужчину передали полицейским. Что грозит подозреваемому покажет анализ вещества пакетика.

Если в нем лежал наркотик, то в отношении кировчанина возбудят уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»

ИСТОЧНИК KP.RU