2019-02-10T13:31:43+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали кировчанина, подозреваемого в хранении наркотиков

Испугавшись сотрудников вневедомственной охраны, молодой человек попытался убежать
Елизавета Захарова
Поделиться:
Патруль росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии России по Кировской областиПатруль росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии России по Кировской области
Изменить размер текста:

На улице города Кирова росгвардейцы поймали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков. Задержание произошло около десяти часов вечера 2 февраля.

В субботу сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицу Орджоникидзе. Росгвардейцы обратили внимание на молодого человека, который при виде их машины, выкинул что-то в сугроб и побежал прочь.

Подозрительного кировчанина задержали, пакетик с неизвестным содержимым отправили на экспертизу. А неработающего мужчину передали полицейским. Что грозит подозреваемому покажет анализ вещества пакетика.

Если в нем лежал наркотик, то в отношении кировчанина возбудят уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Нолинска принудительно отправили на лечение от туберкулеза
В Кирово-Чепецком супермаркете женщина купила тушенку с шерстью
Причина появления «пруда» в овраге Засора - авария на ливневка
Житель Куменского района, желая отомстить любимой, поджег ее дом
В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии нашли пропавшего подростка
На лечение кировчанина, попавшего в ДТП под Йошкар-Олой, собирают деньги
За выходные в городе от снега очистят 24 участка
В Кирове полиция разыскивает мужчину ударившего покупателя магазина по шее
Путин отправил на пенсию главу УФСИН РФ по Кировской области
Депутатам из Удмуртии рассказали, как выстроена работа комитетов ОЗС
В Киров завезли почти 900 килограммов зараженных лимонов
Владимир Быков: «Только совместные усилия позволят нам добиться успехов»
В Богородском районе из пожара спасли 169 телят
Сняли с поезда в Кирове: 44-летний мужчина выпивал, курил и дрался с соседями по купе
Минкульт: здание колледжа искусств не будут переселять
Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом «Аврора»
В Кирово-Чепецке собака покусала шестерых учеников
В ВятГУ пройдет региональная олимпиада по бухгалтерскому учету в 1С
В 2018 году Кировэнерго установил более 4800 приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных
Более семи кировчан упали в салоне автобуса из-за маневров водителя
Квартира из Кирова вошла в десятку самых дорогих «однушек» Поволжья
«Мастер парковки»: Шульгин будет награждать кировчан, чьи машины мешают проезду спецтехники
В Кировской области проходит турнир «Золотая шайба» при поддержке «УРАЛХИМа»
В Кирове прямая зависимость зарплаты водителей от дневной выручки провоцирует «езду наперегонки»
В Кировской области уничтожили 6 тонн опасных фруктов и овощей
В Омутнинске мужчина украл 49 тысяч из-под подушки у собутыльницы
К 2024 году в регионе расселят 360 аварийных домов