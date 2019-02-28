Кировчанин сыграет за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
20-летний Артем Катаев станет единственным представителем кировской школы хоккея с мячом на Всемирной зимней универсиаде. Напомним, соревнования на днях стартуют в Красноярске. Кировчанин, вратарь хоккейного клуба «Родина», попал в мужскую студенческую сборную России под 47-м номером.
- Первая игра сборной пройдет 1 марта, - сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. - Матч против команды Казахстана начнется в 20.00 часов. Хоккеисты уже провели свою первую тренировку на стадионе.
Отметим, что за «золото» универсиады будут бороться мужские студенческие сборные России, Швеции, Беларуси, Норвегии, Казахстана и Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU