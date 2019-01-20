Кировская «Родина» проиграла домашний матч со счетом 3-5

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-20T10:53:28+03:00

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19 января 2019 года кировчане сыграли матч против красноярского «Енисея». За первые 26 минут игры красноярцы забили три мяча. Все подачи происходили с угла поля. После этих голов у кировчан «открылись внутренние резервы» и они попытались дать отпор.

На 32-й и 37-й минутах наш игрок Артем Самойлов «прописал» красноярцам. Один из мячей был забит с 12-метровой дистанции. По информации пресс-службы ХК «Енисея», второй тайм закончился со счетом 2-5. Игра стала напряженной. «Родина» пыталась навязать борьбу красноярцам на всех участках поля. Это сказалось на конечном результате: «Енисей» не смог забить больше ни мяча, зато кировчане провели еще одну удачную атаку. На последней минуте Антон Тихвнский увеличил счет голов «Родины» до трех. Матч закончился со счетом 3-5.