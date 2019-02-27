2019-02-27T18:32:45+03:00
Происшествия

Троих кировчан-должников терроризировали коллекторы из Санкт-Петербурга

Потерпевших доставали звонками, сообщениями и надписями в подъездах
Александр ЧАРУШИН
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По словам должников, коллекторы «прямо вымогали деньги»По словам должников, коллекторы «прямо вымогали деньги»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кредитную организацию из Санкт-Петербурга накажут за незаконные действия против кировчан-должников. Одной из пострадавших девушек они постоянно звонили, не представлялись, но требовали вернуть долг. Еще у двоих кировчан они «прямо вымогали деньги»: грубо угрожали в соцсетях, оставляли «послания» на стенах в подъездах.

- Протокол об административном правонарушении против кредитной организации составлен по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение при проведении деятельности по возврату просроченной задолженности», - сообщает пресс-служба УФССП по Кировской области. - Бумаги направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Юрье мужчина пытался выдать себя за своего брата, чтобы не платить алименты на содержание ребенка. Должника доставили в полицию и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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