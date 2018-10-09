2018-10-09T12:54:12+03:00
Происшествия

Житель Юрьи притворился собственным братом, чтобы не платить алименты

Против должника завели уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Приставы доставили алиментщика в полициюПриставы доставили алиментщика в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Юрье задержали мужчину, в течение трех лет не платившего алименты собственному ребенку. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе управления службы судебных приставов по Кировской области. 29-летний местный житель долгое время разыскивался оперативниками и приставами: его долг по алиментам давно «перевалил» за 300 тысяч рублей.

Мужчина уволился с работы и не жил по месту прописки. Поймать его помог случай: в службу поступило сообщение, что мужчина приехал в гости к родителям.

- Приставы совместно с участковыми полицейскими отправились по нужному адресу, - рассказали «Комсомолке» в областном УФССП. - Должник был найден сразу, однако он представился приставам собственным братом. Обман раскрылся, как только фото на ориентировке сравнили с самим мужчиной. Должника доставили в полицию.

Теперь мужчине грозит и административная, и уголовная ответственность. В частности, уголовное дело заведено по ст. 157 УК РФ «Неуплата алиментов».

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