Ночью в Кирове пьяный бесправник спровоцировал погоню со стрельбой
В ночь на 25 февраля полицейский попытался остановить «четырнадцатую» на выезде из Кирова. Водитель ВАЗа не подчинился указанию - инспекторы ГИБДД начали погоню. Они еще несколько раз потребовали остановить машину, а после этого открыли стрельбу: два предупредительных выстрела в воздух и один - по колесам машины. Только тогда водитель остановил «четырнадцатую».
- За рулем ВАЗа находился 30-летний уроженец поселка Уни, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Прав на управление машиной у него не было, от проверки на наличие алкоголя в крови мужчина отказался. Против него завели несколько протоколов об административных правонарушениях.
Похожее ЧП недавно произошло и в Куменском районе. Пьяного 29-летнего лихача смогли остановить только выстрелы по колесам автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU