2019-02-18T14:55:06+03:00
Происшествия

В Куменском районе пьяного лихача смогли остановить только выстрелы по колесам

Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель выезжал на встречную полосу, чтобы не дать проезда сотрудникам ДПСВодитель выезжал на встречную полосу, чтобы не дать проезда сотрудникам ДПСФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 16 февраля 2019 года, около восьми часов вечера, очевидцы сообщили о водителе, который на своем «Опеле» нарушал правила дорожного движения. Сотрудники ДПС Куменского района выехали на трассу Нижнеивкино - Среднеивкино, чтобы задержать нарушителя. Лихач не реагировал на требования остановиться и не раз выезжал на встречную полосу, чтобы преградить путь машине силовиков.

- На восьмом километре дороги, около деревни Сырда, инспектору ДПС пришлось применить табельное оружие, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Выбрав момент, когда поблизости не было людей, он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после этого выстрелил по колесам иномарки.

Только после этого водитель остановился. За рулем авто сидел 29-летний житель поселка Нижнеивкино. Выяснилось, что он был пьян.

На него завели административные дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение требования об остановке транспортного средства». За первое из правонарушений ему грозит лишение водительских прав на два года и штраф 30 тысяч рублей, а за второе - штраф в размере до 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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