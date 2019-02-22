СКР - о гибели трехлетней девочки: заведено уголовное дело из-за халатности медиков
Следователи в Кирове продолжают расследование трагедии с трехлетней девочкой: мать закрыла ребенка дома и ушла в загул на неделю.
Как выяснилось, больше двух лет девочку не водили на обязательные приемы к врачам. Хотя, по закону, детям с года до трех лет необходимо медицинское сопровождение.
- Следствие установило, что девочка жила с матерью в условиях антисанитарии, которые не обеспечивают безопасность ее жизни и здоровью, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Медкарта ребенка была изъята, допрошены участковый, патронажная медсестра и инспектор ПДН.
Как рассказали в прокуратуре Кировской области, поскольку девочка не приходила на приемы к педиатру КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7», а участковый, сотрудники по делам несовершеннолетних, органов опеки и других социальных служб не предпринимали действий, следователи по материалам проверок возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU