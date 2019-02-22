СКР - о гибели трехлетней девочки: заведено уголовное дело из-за халатности медиков

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-22T19:01:56+03:00

Сейчас следователи и прокуратура разбираются, почему девочка не посещала врача и об этом никто не беспокоился. Фото: архив «КП»

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Следователи в Кирове продолжают расследование трагедии с трехлетней девочкой: мать закрыла ребенка дома и ушла в загул на неделю.

Как выяснилось, больше двух лет девочку не водили на обязательные приемы к врачам. Хотя, по закону, детям с года до трех лет необходимо медицинское сопровождение.

- Следствие установило, что девочка жила с матерью в условиях антисанитарии, которые не обеспечивают безопасность ее жизни и здоровью, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Медкарта ребенка была изъята, допрошены участковый, патронажная медсестра и инспектор ПДН.

Как рассказали в прокуратуре Кировской области, поскольку девочка не приходила на приемы к педиатру КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7», а участковый, сотрудники по делам несовершеннолетних, органов опеки и других социальных служб не предпринимали действий, следователи по материалам проверок возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU