Следователи: женщина напоила сына уксусной кислотой из-за тяжелой жизни

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-19T18:47:57+03:00

Если бы не родственники, то мать и сын могли умереть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силовики выясняют, почему семья из Омутнинска оказалась в такой ситуации

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Сегодня, 19 февраля, в кировском следкоме подтвердили слухи о том, что трудные обстоятельства довели пенсионерку до покушения.

- 16-летний молодой человек болен ДЦП, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Во время следствия выяснилось, что тяжелая жизненная ситуация привела неработающую пенсионерку из Омутнинского района к такому решению. Однако, наша главная задача выяснить, почему семья оказалась в бедственном положении. По закону, им положена поддержка государства: от льгот на проезд до помощи в улучшении жилищных условий.

Следователи выясняют: получали ли мать и ребенок пособия, а если нет, то почему им не оказывали поддержку.

Напомним, 14 января медики доставили в больницу 54-летнюю женщину и ее сына с отравлением уксусной кислотой. «Скорую» вызвали родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU