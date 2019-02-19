Следователи: женщина напоила сына уксусной кислотой из-за тяжелой жизни
Сегодня, 19 февраля, в кировском следкоме подтвердили слухи о том, что трудные обстоятельства довели пенсионерку до покушения.
- 16-летний молодой человек болен ДЦП, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Во время следствия выяснилось, что тяжелая жизненная ситуация привела неработающую пенсионерку из Омутнинского района к такому решению. Однако, наша главная задача выяснить, почему семья оказалась в бедственном положении. По закону, им положена поддержка государства: от льгот на проезд до помощи в улучшении жилищных условий.
Следователи выясняют: получали ли мать и ребенок пособия, а если нет, то почему им не оказывали поддержку.
Напомним, 14 января медики доставили в больницу 54-летнюю женщину и ее сына с отравлением уксусной кислотой. «Скорую» вызвали родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU