2019-02-11T11:08:25+03:00
Недвижимость

КТК: из-за ремонта труб на Преображенской в 22 домах остынут батареи

Горячая вода льется на улицу уже несколько дней
Александр ЧАРУШИН
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Рядом с местом прорыва уже выросла двухметровая сосулька. Фото: Саша Мельков vk.com/zlo43Рядом с местом прорыва уже выросла двухметровая сосулька. Фото: Саша Мельков vk.com/zlo43
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У здания ГИБДД на ул. Преображенской прорвало трубу горячей воды. Видеозапись с места ЧП опубликована в сообществе «Злой кировчанин». Как видно на записи, рядом с прорывом уже появилась двухметровая сосулька. В комментариях местные жители заявляют, что сама авария произошла еще несколько дней назад, однако коммунальщики до сих пор не приступают к ее устранению.

Коммунальная авария в центре Кирова.Видео: Саша Мельков vk.com/zlo43

- Ремонт трубопровода на ул. Преображенской, в районе здания ГИБДД, запланирован на утро вторника, 12 февраля, - рассказали в пресс-службе ОАО «КТК». - В выходные работы не велись, чтобы не отключать водоснабжение даже частично и не доставлять неудобств местным жителям. Ремонт будет завершен к 22.00 часам. В двух десятках домов, расположенных в квадрате улиц Герцена, Горького, Преображенской и Октябрьского проспекта, временно остынут батареи.

Напомним, ранее КТК устраняли крупную коммунальную аварию в районе перекрестка ул. Солнечной и Е. Кочкиной. Ремонт долго откладывали из-за низких температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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