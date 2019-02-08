В Богородском районе из пожара спасли 169 телят

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-08T16:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 февраля, в селе Ошлань загорелась ферма. Пожар начался в 4.00 часов утра - в тот момент на ферме находился только дежурный работник. Мужчина позвонил руководителю предприятия и в МЧС, а затем вывел из огня 169 телят. Ни одно животное в итоге не пострадало. Сразу после этого работник разобрал часть потолка в котельной и начал заливать пожар из водопровода. Он сдерживал огонь вплоть до прибытия спасателей.

- Предположительно, пожар начался из-за плохой конструкции дымохода котла, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Огонь повредил потолок и кровлю в котельной, однако серьезных последствий удалось избежать.

Похожий случай произошел в начале декабря в Унинском районе. Тогда из загоревшегося помещения фермы пришлось эвакуировать 249 телят.

ИСТОЧНИК KP.RU