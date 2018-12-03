В Уржумском районе пожарные спасли из огня 249 телят
В воскресенье, 2 декабря, в Уржумском районе Кировской области загорелся телятник. ЧП произошло около 12.35 часов в деревне Фролята. Очагом возгорания стала котельная телятника. В ликвидации огня и его последствий участвовали три единицы техники и семь человек: сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны, а также добровольцы.
- Из помещения удалось спасти 249 телят, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - Огонь повредил крышу телятника на площади 15 квадратных метров. Суммарный ущерб от пожара составил 30 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о пожаре в Подосиновце, который унес жизнь 47-летней местной жительницы. Предположительно, женщина уснула с сигаретой в руке и задохнулась.