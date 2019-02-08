Сняли с поезда в Кирове: 44-летний мужчина выпивал, курил и дрался с соседями по купе

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-08T16:18:05+03:00

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На днях в поезде маршрута Нижний Новгород - Воркута был замечен дебошир. 44-летний житель Чувашии во время поездки выпивал и курил, а затем завязал драку с соседями по купе. Начальник поезда сообщил об этом в транспортную полицию. В итоге мужчину, который вел себя неадекватно, задержали на станции Киров.

- Вместе с дебоширом в поезде ехал его 6-летний сын, - сообщает Кировский ЛО МВД России на транспорте. - Его на сутки отправили в социальный центр для несовершеннолетних. Против 44-летнего мужчина завели дела по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения», ч. 1 ст. 6.24 «Нарушение запрета курения табака» и ст. 5.35 «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее на станции Киров был задержан 51-летний чепчанин. Мужчина украл у пассажира поезда «Москва - Чита» два мобильных телефона. Теперь преступника ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU