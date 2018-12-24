2018-12-24T12:35:47+03:00
Происшествия

Чепчанин украл два телефона в поезде «Москва - Чита»

51-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевший решил выйти на станции и лишился гаджетовПотерпевший решил выйти на станции и лишился гаджетовФото: Борис КОКУРИН
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Пермяка обокрали в поезде «Москва - Чита». На станции Киров мужчина вышел из купе, чтобы пройтись и подышать свежим воздухом. Вернувшись в вагон, он недосчитался двух мобильных телефонов общей стоимостью 22 тысячи рублей. Транспортная полиция вскоре нашла преступника. Им оказался 51-летний житель Кирово-Чепецка.

- Чепчанин ехал на том же поезде, - сообщает Кировский ЛО МВД России на транспорте. - Выходя из вагона, он увидел два мобильных телефона, заряжавшихся от розетки, и украл их. Против мужчины завели дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее на станции Киров уже происходили подобные ЧП. Так, 50-летний житель Нижегородской области украл телефон у пассажирки из Челябинска. Мужчина задержан, его ожидает суд.

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