2019-02-08T15:26:33+03:00
Происшествия

Более семи кировчан упали в салоне автобуса из-за маневров водителя

Общественный транспорт «подрезала» легковая машина
Анна КРЮКОВА
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Фото: vk.com/kirovmpФото: vk.com/kirovmp
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В Кирове пассажиры одного из автобусов упали из-за маневров водителя легкого автомобиля. Мужчина, сидящий в «Ладе», решил повернуть направо из второго ряда и подрезал автобус. Тогда водителю общественного транспорта пришлось резко затормозить. Пассажиры этого не ожидали, поэтому многие из них оказались на полу транспортного средства. Получили ли они какие-либо травмы неизвестно. Видео с падением опубликовали в группе «Место происшествия».

Кировчане отреагировали на видеозапись неоднозначно. Большинство из них встали на сторону пасссажиров. Однако некоторые отметили, что, вероятно, и водитель автобуса «маневрировал» и мешал движению «Лады». Также пользователи соцсетей отметили, что пассажирам стоило крепче держаться за поручни.

Напомним, что в октябре 2018 года в Кирове в автобусе салона пострадала маленькая девочка. Из-за резкого торможения ребенок ударился о поручень и получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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