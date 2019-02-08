Более семи кировчан упали в салоне автобуса из-за маневров водителя

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-08T15:26:33+03:00

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В Кирове пассажиры одного из автобусов упали из-за маневров водителя легкого автомобиля. Мужчина, сидящий в «Ладе», решил повернуть направо из второго ряда и подрезал автобус. Тогда водителю общественного транспорта пришлось резко затормозить. Пассажиры этого не ожидали, поэтому многие из них оказались на полу транспортного средства. Получили ли они какие-либо травмы неизвестно. Видео с падением опубликовали в группе «Место происшествия».

Кировчане отреагировали на видеозапись неоднозначно. Большинство из них встали на сторону пасссажиров. Однако некоторые отметили, что, вероятно, и водитель автобуса «маневрировал» и мешал движению «Лады». Также пользователи соцсетей отметили, что пассажирам стоило крепче держаться за поручни.

Напомним, что в октябре 2018 года в Кирове в автобусе салона пострадала маленькая девочка. Из-за резкого торможения ребенок ударился о поручень и получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU