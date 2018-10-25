2018-10-25T19:15:49+03:00
Происшествия

Мэрия: ЧП с травмой трехлетней девочки в автобусе разберут детально

Ребенок при падении ударился о поручень
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
ЧП произошло в автобусе маршрута № 17. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по Кировской областиЧП произошло в автобусе маршрута № 17. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по Кировской области
Изменить размер текста:

Вчера, 24 октября, в Кирове маленькая девочка упала в салоне автобуса и получила травмы. Об этом «Комсомолке» рассказали в УГИБДД по Кировской области. ЧП произошло в 17.05 часов у дома на ул. Свердлова, 21. По предварительным данным, трехлетняя девочка с мамой в автобусе маршрута № 17 сели на соседние пассажирские места около входной двери. Водитель автобуса резко нажал на тормоз и девочка упала с кресла.

- Ребенок ударился о поручень, - рассказали в ведомстве. - В итоге она получила ушибы головы и предплечья. Травмы оказались не столь серьезными, на данный момент информации о том, что ей потребовалась помощь медиков, не поступало.

В мэрии Кирова сообщили, что все детали этого ЧП будут тщательно проверены. Специалисты выяснят, почему водитель резко затормозил перед пешеходным переходом, соблюдала ли мама девочки правила безопасности при перевозке ребенка в автобусе. Водителя ждет наказание вплоть до увольнения, если его виновность будет подтверждена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Афанасьевском районе будут судить браконьера
В области идут поиски мужчины, пропавшего неделю назад
3 ноября ВятГУ приглашает жителей и гостей Кирова принять участие в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
В Кирове сутки разыскивают 16-летнюю девочку
Студенты Института химии и экологии посетили производственную лабораторию «УРАЛХИМа»
Гендиректор строительной фирмы обманул 100 дольщиков почти на 90 миллионов рублей
Кировские троллейбусы украсят к 5 ноября
Киров вошел в федеральную программу по благоустройству малых рек
Вятский палеонтологический музей предложили перенести в овраг Засора
Эфир с кировчанкой Марией Васильевой выйдет в пятницу на Первом канале
Житель Котельнича отправится в колонию за пьяный дебош и стрельбу по собутыльнику
Кировским педагогам доплатят за проведение выпускных экзаменов в 9-х классах
В Кирове иномарка сбила 13-летнего школьника
В Туже детдомовец украл у друга полмиллиона рублей
Два кировских фаната ЦСКА пострадали в «мясорубке» на итальянском эскалаторе
Погода в Кирове: на смену дождям придет первый снег