Мэрия: ЧП с травмой трехлетней девочки в автобусе разберут детально

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-25T19:15:49+03:00

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Вчера, 24 октября, в Кирове маленькая девочка упала в салоне автобуса и получила травмы. Об этом «Комсомолке» рассказали в УГИБДД по Кировской области. ЧП произошло в 17.05 часов у дома на ул. Свердлова, 21. По предварительным данным, трехлетняя девочка с мамой в автобусе маршрута № 17 сели на соседние пассажирские места около входной двери. Водитель автобуса резко нажал на тормоз и девочка упала с кресла.

- Ребенок ударился о поручень, - рассказали в ведомстве. - В итоге она получила ушибы головы и предплечья. Травмы оказались не столь серьезными, на данный момент информации о том, что ей потребовалась помощь медиков, не поступало.

В мэрии Кирова сообщили, что все детали этого ЧП будут тщательно проверены. Специалисты выяснят, почему водитель резко затормозил перед пешеходным переходом, соблюдала ли мама девочки правила безопасности при перевозке ребенка в автобусе. Водителя ждет наказание вплоть до увольнения, если его виновность будет подтверждена.