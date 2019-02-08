2019-02-08T10:52:15+03:00
Происшествия

Погода в Кирове: на выходных ожидается потепление и снегопады

В воскресенье столбик термометра покажет всего -2 градуса
Александр ЧАРУШИН
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Потепление продлится практически целую неделюПотепление продлится практически целую неделюФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Сегодня, 8 февраля, в Кирове ожидается до -10 градусов днем и до -12 градусов ночью. Однако после этого в город придет потепление. Такой прогноз дает Гидрометцентр.

В субботу, 9 февраля, кировчан ожидают слабый западный ветер и снегопад: за день в городе может выпасть до 2 миллиметров осадков. Днем в Кирове ожидается -3 градуса. Ночью похолодает до -4 градусов, а снегопады сохранятся.

В воскресенье в Кирове установится пасмурная погода, возможен снег. Днем столбик термометра покажет -2 градуса, а ночью похолодает до -8 градусов.

Начало новой рабочей недели также выдастся пасмурным и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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