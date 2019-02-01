76-летнему пенсионеру пробили голову ради карты с деньгами

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-01T19:22:09+03:00

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Во вторник, 29 января, жилец дома на ул. Левитана обнаружил в подъезде 76-летнего соседа в крови. Как рассказал сам пенсионер, все произошло, когда он возвращался домой из магазина. Вместе с 76-летним мужчиной в подъезд зашел неизвестный кировчанин, он несколько раз ударил пенсионера и потребовал его банковскую карту.

В Кирове на пенсионера напали в подъезде.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Но пенсионер отказался отдавать карту - в итоге преступник отобрал у него сумку с паспортом, макаронами и котлетами, после чего сбежал.

- Уголовное дело возбудили по ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Вскоре налетчика задержали, им оказался 30-летний рецидивист. Как выяснилось, он увидел, как пенсионер оплачивал покупки картой на кассе местного магазина. В итоге преступник шел за ним до самого подъезда, где и совершил нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU